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Dünya

ABD'nin ilk siyahi Dışişleri Bakanı Colin Powell öldü

ABD'nin ilk siyahi Dışişleri Bakanı Colin Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Saadet Firdevs Aparı   | 18.10.2021
ABD'nin ilk siyahi Dışişleri Bakanı Colin Powell öldü

Ankara

CNN'nin haberine göre, ailesi, 84 yaşındaki Powell'ın ölümünü sosyal medya üzerinden duyurdu.

Facebook'da yapılan paylaşımda, "Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, Kovid-19 komplikasyonları nedeniyle bu sabah vefat etti. Olağanüstü ve sevgi dolu bir eş, baba, büyükbaba ve büyük bir ABD'yi kaybettik." ifadelerine yer verildi.

Powell'ın Kovid-19'a karşı iki doz aşı vurulmuş olduğu da belirtildi.

ABD'nin New York kentinde 5 Nisan 1937'de doğan Powell, 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmişti.

26 Ocak 2005'e kadar dışişleri bakanlığı yapan Powell, 2003'teki Irak Savaşı'ndan önce BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızalara kazınmıştı.

Powell, daha sonra bu konuşmadan utanç duyduğu açıklamasını yapmıştı.

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