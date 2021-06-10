Euro
10.27
Dolar
8.42
BIST 100
1,456.68
Altın
1,898.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırı: 3 ölü

ABD’nin Florida eyaletindeki bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Islam Doğru   | 10.06.2021
ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırı: 3 ölü

New York

Palm Beach Bölge Şerifi ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Royal Palm Beach şehrinde bulunan Publix süpermarkette bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştiği kaydedildi.

Olay yerine intikal eden polisin saldırı alanında, biri kadın ve biri çocuk 3 kişiyi ölü bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırının nedeni ve zanlının kimliği konusunda bilgi verilmedi fakat yerel güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Her 10 Afrika ülkesinden 9'u eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Biden, düşük ve orta gelirli ülkelere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı bağışlayacaklarını duyurdu
Almanya Başbakanı Merkel: Kovid-19 vaka sayısı açısından gelişmeler son derece sevindirici
Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına yarın başlanacak

Benzer haberler

ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Miami kentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi