Euro
8.67
Dolar
7.19
BIST 100
1,492.45
Altın
1,860.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin doğusunda kar fırtınası etkisini sürdürüyor

ABD'nin orta batısında başlayan ve dün geceden itibaren ülkenin doğu kesimini etkisi altına alan yılın ilk kar fırtınası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İslam Doğru   | 01.02.2021
ABD'nin doğusunda kar fırtınası etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Ulusal Meteoroloji Servisi, kar fırtınasının New York ve New Jersey eyaletlerinde salı gününe kadar, Maine ve Vermont gibi kuzey doğu eyaletlerinde ise çarşamba gününe kadar etkili olacağı uyarısında bulundu.

New York ve New Jersey eyaletleri, "acil durum" ilan ederken, kar yağışının birçok bölgede 60 santimetre kalınlığı bulabileceği kaydedildi.

ABD'nin doğu yakasında kar fırtınası

ABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu. Etkili olan kar yağışının ardından New York kentindeki Times Meydanı beyaza büründü. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kar fırtınası devam ederken zorunlu olmayan şehir içi trafiğine yasak getirildiğini belirterek, şehirdeki metronun yer üstü hatları dahil toplu taşıma araçlarının da yerel saatle 14.00’den itibaren sınırlandırılacağını açıkladı.

New Jersey Valisi Phil Murphy ise pazartesi sabahı itibarıyla yaklaşık 1500 evin elektriksiz kaldığını belirterek, devam eden şiddetli kar fırtınasının daha fazla alanda elektrik kesintilerine neden olmasını beklediklerini kaydetti.

Kar fırtınası, dalga seviyesini de yükseltebilir

Ulusal Meteoroloji Servisi New York ofisinden Bill Goodman, doğu yakasını vuran kuvvetli kar fırtınasının deniz seviyesini de yükseltebileceği uyarısında bulunarak, New York şehrinin 2012’deki Sandy kasırgasından bu yana en yüksek su kabarmasının görebileceğine işaret etti.

Goodman, CNN’e yaptığı açıklamada, gece yarısında New York kıyılarında su seviyesinin 90 santimetreye kadar ulaşabileceğini söyledi.

Kar fırtınası nedeniyle New York, New Jersey ve Pensilvanya başta olmak üzere ülkenin doğu yakasındaki birçok havalimanında uçak seferleri iptal edildi.

Ayrıca, fırtınanın Connecticut, New Jersey, Rhode Island, Philadelphia, New York ve başkent Washington’ın bir kısmında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı dağıtımı ve uygulamalarını da engellediği kaydedildi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’in da kar fırtınası hakkında bilgilendirildiğini ve fırtınanın etkili olduğu eyalet yönetimleriyle temas halinde olduklarını kaydetti.

Biden’in bugün Dışişleri Bakanlığına yapması planlanan ziyareti de kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler en çok ocak ayında gerçekleşti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
AB Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini değerlendirmeye aldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 719 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD halkının yüzde 50'si Trump'ın 'kongre olaylarından dolayı' yargılanmasını istiyor

ABD halkının yüzde 50'si Trump'ın 'kongre olaylarından dolayı' yargılanmasını istiyor

ABD'nin doğusunda kar fırtınası etkisini sürdürüyor

ABD Başkanı Biden'dan Myanmar'a yaptırım tehdidi

Blinken İran'ın haftalar içinde nükleer silah elde edecek bir konumda olabileceğini iddia etti

Blinken İran'ın haftalar içinde nükleer silah elde edecek bir konumda olabileceğini iddia etti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 452 bini aştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 452 bini aştı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kongre baskınından sonra dünyanın ABD'yi demokrasi sembolü olarak görmesi çok zor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kongre baskınından sonra dünyanın ABD'yi demokrasi sembolü olarak görmesi çok zor