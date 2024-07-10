ABD'nin Colorado eyaletinde bir kişi vebaya yakalandı
ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Pueblo bölgesinde yaşayan bir kişide veba tespit edildi.
Ankara
Pueblo Halk Sağlığı ve Çevre Departmanından yapılan açıklamada, ön testlerden elde edilen bulgular sonucu bir kişide vebaya rastlandığı ifade edildi.
Enfeksiyonun kaynağının araştırıldığı, vebanın antibiyotikle başarıyla tedavi edildiği aktarıldı.
Açıklamada, bu tür durumlarda tedavinin derhal yapılması gerektiği kaydedildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 1970-2022'de Colorado'da 67 veba vakası görüldü.
ABD'nin New Mexico eyaletinde, 14 Mart'ta bir kişi vebadan yaşamını yitirmişti.
"Kara Ölüm" olarak bilinen veba salgını
Veba, enfekte olmuş bit veya hastalığı taşıyan hayvandan insan ve hayvanlara bulaşıyor.
Vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı veba, erken teşhisi halinde 7 ila 14 gün boyunca antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.
1300'lerin ortalarında Avrupa'yı kasıp kavuran ve "Kara Ölüm" olarak bilinen veba salgınında kıta nüfusunun neredeyse yarısı hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.