Dolar
38.48
Euro
43.92
Altın
3,305.85
ETH/USDT
1,800.90
BTC/USDT
94,612.00
BIST 100
9,224.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'a Senato'dan onay

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack, Senato'dan onay aldı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'a Senato'dan onay

Ankara

ABD Senatosu'nda, Barrack'a ilişkin oylama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay aldı.

Nisan ayı başında Senato'daki onay oturumunda Barrack, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez." ifadesini kullanmıştı.

Tom Barrack kimdir?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi Ortak Bildirisi yayımlandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

ABD'den, İran ve Çin merkezli 12 kişi ve kuruluşa yeni yaptırım kararı

ABD'den, İran ve Çin merkezli 12 kişi ve kuruluşa yeni yaptırım kararı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'a Senato'dan onay

ABD'de yargıçtan, Trump yönetiminin "Radio Free Europe"a 12 milyon dolar ödemesi kararı

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi

ABD Başkanı Trump, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi
ABD ve Fransa Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunurken, Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı

ABD ve Fransa Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunurken, Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı
Yemen'deki Husiler: ABD, Sana ve Saada kentlerine hava saldırıları düzenledi

Yemen'deki Husiler: ABD, Sana ve Saada kentlerine hava saldırıları düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet