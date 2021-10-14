Dolar
9.19
Euro
10.68
Altın
1,798.69
ETH/USDT
3,784.60
BTC/USDT
57,320.00
BIST 100
1,411.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin 6 ayda 160 bin yasa dışı göçmeni serbest bıraktığı iddia edildi

ABD yönetimi, marttan bu yana 160 bin düzensiz göçmeni serbest bırakarak ülke içinde istedikleri yere gitmelerine izin vermekle suçlandı.

Mücahit Oktay   | 14.10.2021
ABD'nin 6 ayda 160 bin yasa dışı göçmeni serbest bıraktığı iddia edildi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Fox News, ABD Sınır Devriyesi kurumundan sızan bir belgeye dayanarak, 6 ayda Meksika sınırından gelen en az 160 bin düzensiz göçmenin çok az bir denetimle veya denetimsiz serbest bırakıldığını iddia etti.

Bu rakama, ağustostan bu yana ABD'de çalışma izni alabilmesinin önünü açmak için şartlı tahliye edilen 30 binden fazla göçmenin dahil olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eski Sınır Devriyesi Şefi Rodney Scott, Fox News'e yaptığı açıklamada, hükümetin, şartlı tahliye yetkisini kötüye kullandığına inandığını söyledi.

Scott, "Yasa ve yönetmeliklere göre şartlı tahliye, ancak vaka bazında ve yalnızca önemli insani nedenlerle veya önemli kamu yararı için verilir. Bunların hiçbiri mevcut durum için geçerli görünmüyor. Bir saha şefi olarak, bir yılda 5 veya 10'dan fazla şartlı tahliyeyi onayladığımı sanmıyorum." dedi.

Ele geçirilen belgelerde ayrıca, ABD hükümetinin 6 Ağustos'tan bu yana kendi takdiriyle ek olarak 40 bin düzensiz göçmeni serbest bıraktığının tespit edildiği ve bu sayının bilinenden çok daha fazla olabileceği öngörüsüne yer verildi.

Göçmen sorunu ABD medyasının devamlı gündeminde

Yıl içinde ABD'nin Meksika sınırından ülkeye giriş yapmak isteyen göçmenlerin yoğunluğu ABD medyasının gündemini işgal etti.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolünde zorluk yaşandığı bir dönemde, ABD sınır polisinin Kovid-19'lu göçmenleri bile ülke içine salıvermesi büyük tepki toplamıştı.

Teksas Valisi Greg Abbott, 17 Eylül'de, Biden yönetiminin "işini yapma ve sınırı güvenceye alma konusundaki açık ihmalini" eleştirmiş ve Meksika sınırındaki 6 giriş noktasını kapatma talimatı verdiğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Kovid-19 nedeniyle tüberküloz ölümleri 10 yıl içinde ilk defa arttı
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 719 bin 546’ya çıktı
Belçika'da son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Rusya'da 'günlük en yüksek' Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi

Benzer haberler

ABD, Lübnan ordusuna 67 milyon dolar destek sağlayacağını duyurdu

ABD, Lübnan ordusuna 67 milyon dolar destek sağlayacağını duyurdu

ABD, Trump yönetiminin çekildiği BM İnsan Hakları Konseyine üye seçildi

ABD'nin 6 ayda 160 bin yasa dışı göçmeni serbest bıraktığı iddia edildi

Rus Bakan Lavrov, ABD’nin Orta Asya’da konuşlanmasının mümkün olamayacağını bildirdi

Rus Bakan Lavrov, ABD’nin Orta Asya’da konuşlanmasının mümkün olamayacağını bildirdi
ABD ordusu başpiskoposu Katolik askerlerin Kovid-19 aşısına zorlanmamasını istedi

ABD ordusu başpiskoposu Katolik askerlerin Kovid-19 aşısına zorlanmamasını istedi
ABD'de hazirandan bu yana 90 bin 'önlenebilir' Kovid-19 ölümü yaşandı

ABD'de hazirandan bu yana 90 bin 'önlenebilir' Kovid-19 ölümü yaşandı