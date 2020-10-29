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Dünya

ABD'nin 2017'den bu yana Yemen'e düzenlediği 190 saldırıda 86 sivil öldü

ABD'nin 2017'den bu yana Yemen'de düzenlediği saldırılarda 86 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kasım İleri   | 29.10.2020
ABD'nin 2017'den bu yana Yemen'e düzenlediği 190 saldırıda 86 sivil öldü

Washington

İngiltere merkezli çatışma bölgelerindeki sivil kayıplarını inceleyen AirWars adlı kuruluş, ABD'nin Yemen saldırılarını mercek altına aldı.

AirWars, raporunda ABD'nin 2017'den bu yana Yemen'de çoğu hava saldırısı olmak üzere, 190 saldırı düzenlediği ve bu saldırılarda 86 sivilin hayatını kaybettiğini belirledi.

Raporda, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Donald Trump'ın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Yemen'de Arap Yarımadası El Kaidesinin (AQAP) hücresine yapılan baskında 12 sivilin öldürüldüğü açıklarken, bu saldırıda aslında 20 sivilin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Kuruluş, raporunda 2017'de Yemen'de iki baskının daha yapıldığını ve bunlarda da bazı sivil kayıplarının yaşandığını tespit ettiklerini açıkladı.

CENTCOM, yıllık olarak kongreye sunduğu 2018 ve 2019 sivil kayıpları raporunda, Yemen'de sivil kaybı olmadığını açıklamıştı.

Ayrıca, komutanlık Yemen'de en son saldırıyı Haziran 2019'da yaptığını açıklamıştı. Ancak AirWars Yemen'de ABD tarafından çeşitli hava saldırılarının yapıldığını ve bunların Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) saldırıları olabileceğine vurgu yaptı.


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