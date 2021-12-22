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Dünya

ABD'li yetkili Sullivan'dan 'ABD ile İsrail kritik bir kavşakta' mesajı

İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesi ile İsrail'in çeşitli güvenlik meselelerinde kritik bir kavşakta oluğunu söyledi.

Esat Fırat   | 22.12.2021
ABD'li yetkili Sullivan'dan 'ABD ile İsrail kritik bir kavşakta' mesajı

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Naftali Bennett ile Sullivan'ın Batı Kudüs'teki görüşme öncesi düzenledikleri basın toplantısının ayrıntılarına yer verildi.

Basın toplantısında Sullivan, "ABD ile İsrail, her iki ülke için de çok çeşitli güvenlik meselelerinde kritik bir kavşakta. Birlikte oturup ortak bir strateji ve bakış açısı geliştirmemiz, ülkelerimizin çıkarlarını temelden güvence altına alacak bir yol bulmamız çok önemli." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini İran ve diğer güvenlik meselelerine yaklaşımlarında koordinasyon ve iş birliği yapılması için "Noel'den hemen önce" İsrail'e gönderdiğini vurgulayan Sullivan, "Ülkelerimizin üzerine inşa edildiği değerler gibi bu çıkarların derinden paylaşıldığına ve derinden hissedildiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Bennet ise, "Benim hükümetim ile Biden yönetimindeki ABD arasındaki ilişiklerin her zamankinden çok daha güçlü olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Bennett, "Bu kadar güçlü olmak ve bu anlamlı dostluğa sahip olmak, karşılaştığımız tüm ortak zorluklar hakkında açıkça konuşabileceğimiz anlamına geliyor ve yapacağımız şey bu." diye konuştu.

Bugünlerin çok önemli olduğunu vurgulayan ve İran ile Viyana'da süren nükleer müzakerelere işaret eden Bennett, "Viyana'da olanlar (İran ile büyük Batılı ülkeler arasındaki süren nükleer müzakereler), önümüzdeki yıllarda Orta Doğu'nun istikrarı ve İsrail'in güvenliği üzerinde derin etkilere sahip, bu yüzden bu toplantı doğru zamanda geldi." şeklinde konuştu.

Dün İsrail'e gelen Sullivan'ın üst düzey yetkililerle yapacağı görüşmelerin ardından bu akşam işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer Filistinli üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

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