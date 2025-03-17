Dolar
36.63
Euro
40.00
Altın
2,994.22
ETH/USDT
1,913.40
BTC/USDT
83,722.00
BIST 100
10,862.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.
logo
Dünya

ABD'li şirket Firefly'ın uzay aracı "Blue Ghost" Ay'da sessizliğe gömüldü

ABD'li havacılık şirket Firefly Aerospace'in, toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek üzere fırlatılan uzay aracı "Blue Ghost" Ay'da sessizliğe büründü.

Ahmet Furkan Mercan  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
ABD'li şirket Firefly'ın uzay aracı "Blue Ghost" Ay'da sessizliğe gömüldü

Ankara

Şirketin, Texas eyaletindeki Misyon Kontrol Merkezinden uzay aracının Ay seyahatine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, iki haftalık deneylerini tamamlayan "Blue Ghost" aracının, güneş panellerinin enerji sağlamadığı ve hafta sonu sessizliğe gömüldüğü bildirilerek "Uzay aracı, 14 günü aşkın yüzey operasyonunu ve Ay gecesinde de 5 saati aşkın operasyonunu başarıyla tamamladı." ifadesi kullanıldı.

Blue Ghost'un yaptığı 10 deneyin başarıyla sonuçlandığı ve Ay'ın gün batımı ve parıltısına dair fotoğraflarının hafta içinde yayımlanacağı aktarıldı.

Firefly Aerospace Üst Yöneticisi (CEO) Jason Kim, X'ten yayımladığı mesajda, "Görev tamamlandı. 'Hayalet' bizi taşıdığı yolculuk için hala kalbimizde." ifadesine yer verdi.

Blue Ghost, toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek için 15 Ocak'ta, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

2 Mart'ta Ay'ın en kuzeydoğu ucuna inen uzay aracının kargosunda NASA için matkap, vakum dahil bilim ve teknoloji ekipmanları taşıdığı biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti Amfibi Görev ile Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini devralacak
Kuzey Makedonya'daki yangında yaralanan 6 kişinin Ankara'daki tedavisi sürüyor
Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Maltepe'de aracıyla kaldırıma çıkıp yol isteyen sürücüye para cezası

Benzer haberler

ABD'li şirket Firefly'ın uzay aracı "Blue Ghost" Ay'da sessizliğe gömüldü

ABD'li şirket Firefly'ın uzay aracı "Blue Ghost" Ay'da sessizliğe gömüldü

Putin, ABD’li fona, yabancılara ait Rus menkul kıymetlerini satın alma yetkisi verdi

ABD'de Brown Üniversitesi Profesörü, mahkeme kararına aykırı şekilde sınır dışı edildi

Trump, Epstein davasına ve Kennedy suikastına ait daha fazla belgenin yakında açıklanacağını söyledi

Trump, Epstein davasına ve Kennedy suikastına ait daha fazla belgenin yakında açıklanacağını söyledi
Rus rublesi ve Moskova Borsası değer kazanmaya devam ediyor

Rus rublesi ve Moskova Borsası değer kazanmaya devam ediyor
"Hassas ülkeler" listesine alınan Güney Kore, ABD ile temaslarını sürdürecek

"Hassas ülkeler" listesine alınan Güney Kore, ABD ile temaslarını sürdürecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet