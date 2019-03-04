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Dünya

ABD'li oyuncu Luke Perry hayatını kaybetti

ABD'li ünlü oyuncu Luke Perry 52 yaşında hayatını kaybetti.

Dildar Baykan  | 04.03.2019
ABD'li oyuncu Luke Perry hayatını kaybetti

New York

ABD'li ünlü oyuncu Luke Perry 52 yaşında hayatını kaybetti.

Perry'nin halkla ilişkiler temsilcisi Arnold Robinson, yaptığı açıklamada, 1990-2000 yıllarında yayımlanan "Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood'da)" adlı diziyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki Perry'nin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Perry, geçen hafta çarşamba günü Los Angeles'daki evinde geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

ABD'de birçok yapımda yer alan oyuncu, son olarak "Riverdale" adlı dizide oynamıştı.


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