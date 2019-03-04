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Dünya

Gannuşi ve Nida Tunus Lideri "bir yıl aradan sonra" buluştu

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve Nida Tunus Partisi'nin lideri Hafız Kaid es-Sibsi bir yıl aradan sonra ilk kez görüştü.

Enes Canlı,Yosra Ouanes  | 04.03.2019
Gannuşi ve Nida Tunus Lideri "bir yıl aradan sonra" buluştu

Tunisia

Tunus'ta muhafazakar Nahda Hareketi'nin Lideri Raşid el-Gannuşi ile ulusalcı Nida Tunus Partisi'nin Lideri Hafız Kaid es-Sibsi, bir yıl sonra ilk kez bir araya geldi.

Gannuşi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iki lider başkentte bir araya gelerek "ülkedeki siyasi durumu" ele aldı. Açıklamada, görüşmenin detaylarına değinilmedi.

El-Baci Kaid es-Sibsi, 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi'nin yönetimini oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'ye bırakmıştı.

Oğul Sibsi, Nida Tunus içinden gelen ulusal uzlaşı koalisyonu Başbakanı Yusuf Şahid'in istifa etmesi için geçen yıl çalışmalarda bulunmuştu. Ancak Nahda Hareketi, "hükümet istikrarını gerekçe göstererek" Şahid hükümetinin kalmasından yana tavır sergilemişti.

Başbakanın geleceği konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iki parti arasında köprüler atılmıştı.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Nahda-Nida arasındaki uzlaşının, "Şahid hükümeti"ne yönelik taraflar arasındaki fikir ayrılığı nedeniyle Eylül 2018'de sonlandığını açıklamıştı.

Tunus siyasetindeki iki zıt kutbun temsilcisi Nida Tunus ve Nahda Hareketi arasında 2013 yılında temelleri atılan uzlaşı, Başbakan Yusuf Şahid'in 2016 yılında göreve geldiği ulusal uzlaşı koalisyonuyla somutlaşmıştı.

Tunus'un içinden geçtiği çalkantılı geçiş dönemi sırasında, ülkede geniş bir tabanı temsil eden Nahda-Nida ittifakı, sorunların uzlaşı, diyalogla aşılmasına imkan sağlamış, Arap Baharı ülkeleri arasında "Tunus örneği" kavramını ortaya çıkarmıştı.

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