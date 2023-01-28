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Dünya

ABD'li generalden "İki yıl içinde Çin ile savaşa hazır olmalıyız" mesajı

ABD Hava Kuvvetlerinde görevli bir generalin, Çin ile iki yıl içinde savaş ihtimaline dikkati çekerek birliklerinden buna göre hazırlık yapmalarını istediği bildirildi.

Emre Aytekin   | 28.01.2023
ABD'li generalden "İki yıl içinde Çin ile savaşa hazır olmalıyız" mesajı

Pekin

NBC televizyonunun haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı Hava İntikal Kuvveti'nin Komutanı Orgeneral Mike Minihan, birliklerine gönderdiği yazılı notta, "Umarım yanılıyorumdur ama hissim o ki 2025'te Çin ile savaşacağız." ifadesini kullandı.

Minihan, 2024'te hem ABD'de hem de Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'da başkanlık seçimlerinin yapılacağına işaret ederek Washington'ın dikkatinin iç siyasete yöneleceği bu dönemde Çin'in fırsattan faydalanarak Tayvan'a yönelik hamle yapabileceği uyarısında bulundu.

Hava İntikal Kuvveti'ndeki bağlı komutanlıklara ve Hava Kuvvetleri'nin diğer operasyonel komutanlıklarına gönderilen notta, birliklerin böylesi bir çatışma ihtimaline karşı hazırlık yapmasını isteyen Minihan, bu konudaki çabalarını 28 Şubat'a kadar rapor etmeleri talimatını verdi.

Minihan, olası bir çatışmada "ilk ada zinciri içinde savaşıp (düşmanı) yenebilecek, güçlendirilmiş, bütünleştirilmiş, hazır ve atak bir Ortak Kuvvet Manevra Timi oluşturulmasını" istedi.

"7 metreye kurşun atın, kafasına nişan alın"

Savaş ihtimalinin ciddiyetini ve hazırlığın önemini vurgulamak için Minihan, tüm Hava İkmal Kuvveti personeline şu emri verdi:

"7 metredeki hedefe kurşun atın. Öldürme kararlılığının (savaşta) en önemli şey olduğunu aklınızda tutarak kafasına nişan alın."

Minihan, ayrıca tüm personelden kayıtlarını ve acil durum irtibatlarını güncellemelerini, kişisel ve yasal sorunlarını çözmelerini istedi.

Yaklaşık 50 bin personeli ve 500 uçağı bulunan Hava İntikal Komutanlığı, ulaştırma ve yakıt ikmali görevlerini yerine getiriyor.

Komutanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, notun varlığını doğrularken "General Minihan'ın kendisine bağlı komutanlara verdiği emir, Hava İntikal Komutanlığını gelecekte caydırıcılığın başarısız olması halinde ortaya çıkabilecek çatışmalara hazırlamaya yönelik geçen yıl başlatılan çabaların devamı niteliğindedir." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da yaptığı yazılı açıklamada, "Ulusal Savunma Stratejisi, Çin'in artan tehdit olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Savunma Bakanlığı olarak odağımız müttefiklerimiz ve ortaklarımız ile birlikte çalışarak Hint-Pasifik bölgesinde barışı muhafaza etmektir." ifadelerini kullandı.

Dönemin ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Philip Davidson, Mart 2021'de Senato Silahlı Kuvvetler Komitesine verdiği ifadede Çin'in 2027 yılına kadar Tayvan'ı işgal girişiminde bulunabileceğini dile getirmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu ayın başında, Tayvan'ın Çin tarafından işgali olasılığına ilişkin, "Son zamanlarda Çin güçlerinin provokatif davranışlarına ve yeni bir normal yaratma çabasına tanık oluyoruz ancak bunun yakın bir işgal tehlikesi anlamına gelip gelmediği konusunda ciddi kuşkularım var." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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