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Dünya

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldiği sırada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie, Suriye'de YPG/PKK'nın elebaşlarından Cilo ile görüştü.

Levent Tok,Adham Kako   | 22.07.2019
ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü

Ankara

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter'dan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie ve DEAŞ Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon'un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck'un, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu.

Paylaşılan fotoğraflarda, ABD'li yetkililerin SDG'nin sözde komutanı Şahin Cilo ile bir araya geldiği görüldü.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin, Türkiye'de temaslarda bulunmasına saatler kala ABD'li yetkililerin, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK elebaşlarıyla bir araya gelmesi dikkatleri çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin Ankara'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele alacağı bildirilmişti.



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