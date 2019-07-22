Euro
6.37
Dolar
5.68
BIST 100
101,039.40
Altın
1,426.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin'den Hong Kong yerel hükümetine destek açıklaması

Çin, Hong Kong'daki gösterilerde Pekin'in bölgedeki irtibat ofisinin hedef alınmasının ardından, Hong Kong hükümetini tüm önlemleri alması ve suçluları cezalandırması yönünde desteklediklerini bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 22.07.2019
Çin'den Hong Kong yerel hükümetine destek açıklaması

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, göstericilerin Hong Kong'da Çin'in irtibat ofisine saldırmasına tepki gösterdi. 

Gıng, "bazı radikal göstericilerin bu davranışlarıyla 'tek ülke, iki sistem' ilkesinin bam teline bastıklarını" belirterek bunun "tolere edilemez" olduğunu söyledi.

"Hong Kong Özel İdari Bölge hükümetinin tüm gerekli önlemleri almasını, merkezi hükümetin Hong Kong'daki mekanizmalarının güvenliğini sağlamasını, hukukun üstünlüğünü korumasını ve suçluları cezalandırmasını kararlılıkla destekliyoruz." ifadesini kullanan Gıng, herhangi bir dış gücün, Hong Kong'un iç işlerine karışmasına ve bölge ile alakalı söylemlerine karşı çıktıklarını vurguladı.

Hong Kong'da dün sokakları dolduran binlerce gösterici, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek için toplanmıştı. Hong Kong hükümetini ve Pekin yönetimini hedef alan protestocular, Çin'in bölgedeki irtibat ofisine de yumurta ve sprey boyalarla hedef almıştı.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.  

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor. 

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.  

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.  

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Askeri havacılık trendleri nasıl bir gelecek gösteriyor?
Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor

Benzer haberler

Juventus'un Türk oyuncusunun vize sorununu Türkiye çözdü

Juventus'un Türk oyuncusunun vize sorununu Türkiye çözdü

Çin'den Hong Kong yerel hükümetine destek açıklaması

Avustralyalı ve Çinli sporcular arasında podyum tartışması

Jeopolitik riskler Asya'da merkez bankalarını harekete geçirdi

Jeopolitik riskler Asya'da merkez bankalarını harekete geçirdi
Hong Kong'da halk Çin'e iade yasasını protesto için tekrar sokaklarda

Hong Kong'da halk Çin'e iade yasasını protesto için tekrar sokaklarda
Çin demir yoluyla Tayvan'a bağlanmaya bir adım daha yaklaştı

Çin demir yoluyla Tayvan'a bağlanmaya bir adım daha yaklaştı