ABD'li 4 öğretim üyesi, Çin'de bir parkta bıçaklı saldırıya uğradı
ABD'li 4 öğretim üyesi, konuk olarak bulundukarı Çin'de turistik bir parkı ziyaretleri sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.
Pekin
Ulusal basındaki haberlere göre, olay ABD'nin Cornell Üniversitesinden 4 öğretim görevlisinin Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletindeki Beyşan Parkı'nı gezdikleri sırada meydana geldi.
Saldırının ardından uzun süre açıklama yapılmazken olaya ilişkin sosyal medya paylaşımları da sansürlendi.
Yerel polis teşkilatı, daha sonra saldırının şüphelisi olduğu belirtilen Cui Dapıng adındaki bir kişinin fotoğrafını ve kimlik bilgilerini yayınlayarak tüm polis birimlerine yakalanması talimatını verdi.
Cornell Üniversitesinden yapılan açıklamada, öğretim üyelerinin Çin'in Beyhua Üniversitesi ile işbirliği ve değişim programı kapsamında ülkede konuk oldukları belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise olaydan haberdar olduklarını ve yakından izlediklerini bildirdi.
Öğretim üyelerine bıçakla saldıran şüpheli yakalandı
Cilin eyaleti polis teşkilatı, soyadı Cui olduğu bildirilen 55 yaşındaki şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Açıklamada, saldırganın, Beyşan Parkı'nı gezdikleri sırada ABD vatandaşlarından biriyle "çarpıştığı" ardından onu ve yanındaki 3 yabancıyı daha bıçakladığı kaydedildi.
Olayda, saldırganı engellemeye çalışan bir Çinli turistin de yaralandığı, saldırının sebebinin ise henüz bilinmediği belirtildi.
"Münferit vaka"
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, 4 yabancı öğretim üyesinin bıçaklı saldırıya uğradığını doğrularken Çin polisinin, ilk belirlemelere göre saldırıyı "münferit bir vaka" olarak değerlendirdiğini belirtti.
Yaralıların hızla hastaneye kaldırılarak gerekli müdahalelerin yapıldığını ve hiçbirinin sağlık durumun kritik olmadığını aktaran Sözcü Lin, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.