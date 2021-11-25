Dolar
11.97
Euro
13.43
Altın
1,790.79
ETH/USDT
4,469.90
BTC/USDT
58,649.00
BIST 100
1,810.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

AB'den salgında 4. dalga uyarısı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, yeni tip koronavirüs salgınında 4'üncü dalganın başladığını belirterek, aşılama sürecinin daha da hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Ata Ufuk Şeker   | 25.11.2021
AB'den salgında 4. dalga uyarısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son durum ve aşılama hakkında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'a karşı aşılmanın Avrupa'da binlerce hayatı kurtardığına işaret eden von der Leyen, "Yeni bir dalga bizi vuruyor ve bu nedenle aşılamayı daha da hızlandırmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, halihazırda AB ülkelerinde yeterli miktarda aşı olduğuna dikkati çekerek, bu hafta bitiminde üye ülkelere toplam 1 milyar doz aşı teslim edilmiş olacağını anlattı.

Aşı olan kişilerin bağışıklığının korunması gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Başlangıçtaki aşılama üzerinden 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozu yaptırmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB kurumlarının tüm yetişkinler için hatırlatma aşısı önerdiğini belirterek, üçüncü dozların daha yüksek seviyede koruma sağlayacağını, hastaneye yatışları ve ölümleri önleyeceğini ifade etti.

Aşılanmayanların daha yüksek risk taşıdığını anlatan von der Leyen, "AB'deki yetişkinlerin dörtte biri hala tam olarak aşılanmadı. Daha fazla insanı aşı olmaya ikna etmeliyiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika Kovid-19 salgınında 4. dalgayla karşı karşıya
Fransa'da Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu tüm yetişkinlere yapılacak
AB'den salgında 4. dalga uyarısı
AB ilaç düzenleyicisi, Biontech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş aralığı için tavsiye etti
Güney Afrika ve Botsvana'da Kovid-19'un yeni varyantı tespit edildi

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu tüm yetişkinlere yapılacak

Fransa'da Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu tüm yetişkinlere yapılacak

AB'den salgında 4. dalga uyarısı

Güney Afrika ve Botsvana'da Kovid-19'un yeni varyantı tespit edildi

Çin'de Kovid-19'a karşı aşılananların oranı yüzde 76,8'e ulaştı

Çin'de Kovid-19'a karşı aşılananların oranı yüzde 76,8'e ulaştı
Kadına yönelik şiddet Kovid-19 salgınında arttı

Kadına yönelik şiddet Kovid-19 salgınında arttı
DSÖ çocuklara Kovid-19 aşısının gerekliliğini gözden geçirdiklerini açıkladı

DSÖ çocuklara Kovid-19 aşısının gerekliliğini gözden geçirdiklerini açıkladı