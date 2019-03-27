Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.24
Dolar
5.45
BIST 100
92,622.31
Altın
1,317.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da İçişleri Bakanı Soylu Elmadağ'da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nde
logo
Dünya

AB'den otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemi

AB, 2022'den itibaren yeni arabalara zorunlu hız sınırlama sistemi getirmeye hazırlanıyor.

Ata Ufuk Şeker   | 27.03.2019
AB'den otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemi

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), yeni araçlara 2022 yılından itibaren zorunlu hız sınırlama sistemi konulmasını içeren düzenleme konusunda uzlaştı.

AB Komisyonu, araçlarda yeni güvenlik teknolojileri kullanımını zorlu hale getirecek yeni kurallar konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yürütülen müzakerelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, birlik üyesi ülkelerde 2022 yılından itibaren otomobil, kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda, otomatik hız sınırlama sistemi, acil fren sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk tespit sistemi ve kameralı park sensörü gibi sürüş güvenlik teknolojilerinin kullanılması zorunlu olacak.

Ayrıca, araçlara, trafik kazalarının daha ayrıntılı ve kolay incelenmesi için sürüş verilerinin kaydedileceği kara kutular yerleştirilecek.

Kara yollarında ölümlü kazaların ve yaralanmaların azaltılması amacıyla hazırlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AP ve AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi

Benzer haberler

AB'den Golan Tepeleri kararına tepki

AB'den Golan Tepeleri kararına tepki

'Brexit'i uzun süre ertelemeye açık olmalıyız'

Brexit'in iptaline ilişkin dilekçe 1 Nisan'da tartışılacak

AB'den 5G stratejisi

AB'den 5G stratejisi
Avrupa Parlamentosu'ndan mali polis gücü talebi

Avrupa Parlamentosu'ndan mali polis gücü talebi
AP, Avrupa'ya sömürgeci geçmişini hatırlattı

AP, Avrupa'ya sömürgeci geçmişini hatırlattı