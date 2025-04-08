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Dünya

AB'den Nijerya'ya terörle mücadele için 300 milyon avroluk hibe

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın terörle mücadelesine destek amacıyla 300 milyon avroluk hibe sağlayacağını açıkladı.

Adam Abu-bashal  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
AB'den Nijerya'ya terörle mücadele için 300 milyon avroluk hibe

Abuja

AB'nin Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) nezdindeki Büyükelçisi Gaulter Mignot, bir programda yaptığı açıklamada, AB'nin terörle mücadelede Nijerya ile güçlü bir ortaklık kurduğunu belirtti.

AB'nin Nijerya'nın terörle mücadelesine destek amacıyla 300 milyon avroluk hibe sağlayacağını kaydeden Mignot, yardımın özellikle ülkenin kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerinde terörün temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Mignot, AB ile Nijerya'nın Küresel Terörle Mücadele Forumu (GCTF) üyesi olduğunu hatırlatarak GCTF üyesi ülkeler gibi kuruluşlar arasındaki işbirliğinin, şiddet içeren aşırılık ve onun kök nedenleriyle mücadelede koordineli çabaların önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda son 15 yıldır süren çatışmaların, sadece can kayıplarına ve kitlesel yerinden edilmelere değil, aynı zamanda Çad Gölü havzası genelinde yıkıcı etkilere yol açtığına dikkati çeken Mignot, hükümetin terörle mücadelede önemli adımlar attığını ancak daha fazla çalışma ve yatırıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Mignot, Nijerya'nın mevcut strateji ve politikalarını gözden geçirme girişimini "karmaşık bir olgu olan şiddet yanlısı aşırılıkla mücadelede hayati bir adım" olarak değerlendirdi.

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