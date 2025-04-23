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Dünya

AB'den Londra'daki Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Guillaume Mercier, Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmelerini desteklediklerini ve olası bir anlaşma halinde Ukrayna'nın Kırım dahil toprak bütünlüğünün gözetilmesi gerektiğini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
AB'den Londra'daki Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin açıklama

Brüksel

Sözcü Guillaume Mercier, Londra'da bugün yapılan Ukrayna için barış görüşmeleriyle ilgili günlük basın toplantısında açıklama yaptı.

Bir gazetecinin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun toplantıya katılımını iptal etmesini kastederek, "Londra'daki barış müzakerelerindeki aksaklığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çıkmaza girilmesi ve ABD'nin görüşmelerden çekilmesi durumunda bir B planı var mı?" sorusunu Mercier, şöyle yanıtladı:

"Londra'daki barış görüşmeleri hakkında söyleyebileceğim şey, Fransa ve İngiltere'nin bu görüşmeleri ve toplantıları tamamlama çabalarının devam ettiği. Bu nedenle onlarla yakın temas halindeyiz. Ukrayna'ya barış getirmek için Birleşmiş Milletler tüzüğüne saygı gösteren tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Diplomatik çabalarımız her düzeyde devam ediyor. Barış görüşmeleri söz konusu olduğunda pozisyonumuz gerçekten açık. Bu nedenle, Ukrayna'nın adil ve kalıcı barış için koşulları belirlemesi ve Ukrayna ile AB olmadan hiçbir şeyin olmaması gerekiyor."

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Mercier, "olası bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna topraklarının bir kısmını (özellikle Kırım) resmen Rusya'ya devretmesi gerektiği fikrine" ilişkin AB'nin pozisyonunun sorulması üzerine de "AB için, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak hayati önem taşıyor. Şu anki önceliğimiz Ukrayna'nın güçlü bir konumda olmasını sağlamaktır. Ukrayna'ya askeri desteğimizi artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Mercier, şunları kaydetti:

"Kırım'a gelince, pozisyonumuz gerçekten açıktır. Kırım Ukrayna'dır. Bunu ilk günden beri söyledik. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasıyla ilgili 23 Nisan'da Londra'da görüşmelerin yapılacağını duyurmuştu.

Zelenskiy, toplantıya ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna ve İngiltere'den heyetlerin katılacağını belirtmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Londra'ya vardığı, Sybiha ve Umerov'un İngiliz meslektaşları (Dışişleri Bakanı) David Lammy ve (Savunma Bakanı) John Healey ile bir toplantıya başladığı kaydedilmişti.

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