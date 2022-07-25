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Dünya

AB'den Kıbrıslı Türklere mali destek

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıslı Türkleri desteklemek üzere toplam 33,4 milyon avroluk yardım programına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 25.07.2022
AB'den Kıbrıslı Türklere mali destek

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk toplumu için hazırlanan 2022 Eylem Programı'nın onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, toplam 33,4 milyon avro bütçeli programla Kıbrıslı Türklere yönelik ekonomik kalkınma, barış ve güven artırıcı çeşitli projelerin destekleneceği ifade edildi.

Kıbrıslı Türk hellim peyniri üreticilerinin AB standartlarına uyumuna da destek sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, AB'nin Yeşil Mutabakatı'na uygun şekilde yeşil enerji ve çevre yatırımlarının da destek kapsamında yer alacağı belirtildi.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi ile Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne fon sağlamaya devam edeceği bildirilen açıklamada, Kıbrıslı Türklerin akademik burs programının da devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, destek programı kapsamında 2006 ve 2022 arasında çeşitli projelere 656 milyon avro fon tahsis ettiği anımsatıldı.

Öte yandan AB, geçen yılın nisan ayında Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirini koruma altına alınmış menşe adı olarak tescil etmişti.

Kıbrıslı Türk hellim üreticilerin de bu koruma kapsamında yer alacağı bildirilmiş, hellim peynirinin ve yapıldığı sütün AB hayvan ve halk sağlığı standartlarına uygun olması istenmişti. Bu süreçte üreticileri desteklemek için hellim paketi açıklanmıştı.

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