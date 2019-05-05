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Dünya

AB'den İsrail yanlısı Gazze uyarısı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu şehit olan Filistinli sayısı 17'ye yükselirken, AB, Gazze'den İsrail'e yönelik roket atışlarının acilen sonlandırılması çağrısında bulundu.

Şerife Çetin   | 05.05.2019
AB'den İsrail yanlısı Gazze uyarısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yazılı açıklamasında, "Gazze'deki Filistinli militanların gelişigüzel roket atışları acilen sonlandırılmalı. AB, İsrail'in güvenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini tekrar vurguluyor." ifadelerini kullandı. 

İsrail halkına başsağlığı dileyen Mogherini, roket atışlarının İsrail halkına "tarif edilemez" acılar yaşattığını ve şiddeti körüklediğini kaydetti.

Mogherini'nin, açıklamasında İsrail'in hava saldırıları sonucu şehit olan ve yaralanan Filistinlilere değinmemesi dikkati çekti.

İsrail-Gazze arasındaki gerginlik

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dünden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurulduğu, Gazze'den de İsrail tarafına 600 roket atıldığı ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde AA'nın ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı. Yardımeli Derneği ise dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı da bombaladığını duyurmuştu.

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