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Dünya

Cezayir'de Buteflika'nın kardeşine geçici tutuklama kararı

Cezayir'de düzenlenen gösteriler neticesinde istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile 2 eski İstihbarat Teşkilatı başkanının tutuklandığı açıklandı.

Gülşen Topçu   | 05.05.2019
Cezayir'de Buteflika'nın kardeşine geçici tutuklama kararı

Cezayir

Cezayir'de şubat ayından bu yana düzenlenen gösteriler neticesinde istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile 2 eski İstihbarat Teşkilatı başkanının tutuklandığı açıklandı.

Devlet Televizyonu'nun haberine göre, Belide vilayeti Askeri Mahkemesi'ne bağlı Askeri Savcılık, Said Buteflika ile eski istihbarat başkanları Muhammed Medin ile Beşir Tartag hakkında "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla geçici tutuklama kararı verdi.

Dün yerel basında yer alan haberlerde, Buteflika, Medin ile Tartag'ın gözaltına alındığı belirtilmişti.

Eski Cezayir Savunma Bakanı Halid Nizar, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Said Buteflika'nın, gösteriler sırasında Genelkurmay Başkanı Ahmed Kaid Salih'in görevden alınması ve olağanüstü hal ilan edilmesi konusunda kendisiyle görüştüğünü belirtmişti. Nizar, Said Buteflika'nın adeta fiili cumhurbaşkanıymış gibi kendisiyle iletişim kurduğunu da ifade etmişti.

Medin, Eylül 2015'te 25 yıllık İstihbarat Başkanlığı görevinden alınmış ve yerine Tartag atanmıştı. Tartag'a da geçen ay görevinden el çektirilmişti.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti. 

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