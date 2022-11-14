Dolar
18.60
Euro
19.21
Altın
1,770.23
ETH/USDT
1,246.10
BTC/USDT
16,555.00
BIST 100
4,570.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay’da 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

AB'den İran'a yeni yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), İran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve sonrasında başlayan gösterilere yapılan müdahaleler nedeniyle İranlı 29 kişi ve 3 kuruluşa yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 14.11.2022
AB'den İran'a yeni yaptırımlar

BRÜKSEL

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplantısında İran'a yönelik yaptırım listesinin genişletilmesi kararı alındı.

İnsan hakları ihlalleri gerekçesiyle alınan karar kapsamında İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Emini'yi gözaltına alan ekibin 4 üyesi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun bazı komutanları, Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumars Heydari yaptırım listesine eklendi.

Ayrıca İran yayın kuruluşu Press TV, bir bilişim şirketi ve Besic milis güçleriyle bağlantılı bir vakıf da listeye dahil edildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptırımlarla ilgili açıklamasında, İranlı göstericilere yapılan şiddet içeren müdahaleleri şiddetle kınadıklarını bildirdi. İran halkının yanında olduklarını ifade eden Borrell, barışçıl gösteri hakkını desteklediklerini, İranlıların taleplerini ve görüşlerini özgürce ifade edebilmeleri gerektiğini vurguladı.

AB'nin yaptırımları seyahat kısıtlamaları, varlıkların dondurulmasının yanı sıra İranlı kişi ve kuruluşlara fon yasağını kapsıyor. Ayrıca ülke içinde baskı aracı olarak kullanılabilecek ekipman ve izleme cihazlarının İran'a satışı da yaptırımlar dahilinde bulunuyor.

Son kararla birlikte insan hakları ihlalleri gerekçesiyle AB'nin İran'a yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 126, kuruluş sayısı 11 oldu.

Kimyasal silah bağlantılı yaptırımlar

AB Dışişleri Bakanları Toplantısında ayrıca Suriye'de kimyasal silah kullanımı ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 kişi ve 1 kuruluş da yaptırımlar listesine eklendi.

Navalnıy'ın zehirlenmesiyle bağlantılı olarak Rusya güvenlik servisi FSB'den üst düzey bazı yetkililerle Rus kimyasal silah uzmanlarına kısıtlayıcı tedbir getirildi.

Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla bağlantılı olarak ise rejime malzeme sağlayan bir şirket ile bu şirketin Suriye doğumlu Kanada vatandaşı sahipleri listeye alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ı arkadaşları anlattı
İstanbul'daki terör saldırısında bebek arabası parçalanan 3 yaşındaki Almeda da yaralandı
İstihbarat kaynakları: CIA ile Rus Dış İstihbarat Servisi görüşmesi, MİT'in ev sahipliğinde gerçekleşti
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Topkara çifti son yolculuğuna uğurlandı
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu

Benzer haberler

İngiltere'den İran İletişim Bakanının da aralarında olduğu 24 kişiye yaptırım

İngiltere'den İran İletişim Bakanının da aralarında olduğu 24 kişiye yaptırım

AB'den İran'a yeni yaptırımlar

Düzensiz göç sorununda ilişkileri gerilen İtalya ve Fransa'nın liderleri görüştü

İran, Almanya Başbakanı Scholz'u "müdahaleci ve kışkırtıcı" olmakla suçladı

İran, Almanya Başbakanı Scholz'u "müdahaleci ve kışkırtıcı" olmakla suçladı
İran'dan rejim muhalifleriyle görüşen Macron'a tepki

İran'dan rejim muhalifleriyle görüşen Macron'a tepki
İran'daki kentler ve üniversitelerde protestolar devam etti

İran'daki kentler ve üniversitelerde protestolar devam etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet