Dolar
18.60
Euro
19.21
Altın
1,770.23
ETH/USDT
1,246.10
BTC/USDT
16,555.00
BIST 100
4,570.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay’da 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

İngiltere'den İran İletişim Bakanının da aralarında olduğu 24 kişiye yaptırım

İngiltere, insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle aralarında İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur'un da bulunduğu 24 İranlı yetkiliye yaptırım kararı aldı.

Zuhal Demirci   | 14.11.2022
İngiltere'den İran İletişim Bakanının da aralarında olduğu 24 kişiye yaptırım

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere ile uluslararası ortakların, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestoların şiddetle bastırılmasına öncülük eden İranlı yetkililere koordineli yaptırım kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, İran polisinin gözetimi altındayken hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümünün ardından İranlı yetkililerin, protestolara şiddetle karşılık vererek yüzlerce kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Zarepur ile İran Siber Güvenlik Polisi Müdürü Vahid Mecid'in yanı sıra 22 siyasi ve güvenlik yetkilisine yaptırım uygulanacağı duyurulan açıklamada, bu kişilere, İngiltere'ye seyahat yasağı getirileceği ve ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasının sağlanacağı belirtildi.

"Ortaklarımızla İran rejimine açık bir mesaj gönderdik"

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin şu değerlendirmelerine de yer verildi:

"Bu yaptırımlar, ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu olan İran rejimi içindeki yetkilileri hedef alıyor. Ortaklarımızla İran rejimine açık bir mesaj gönderdik: Protestolara yönelik şiddetli baskı durdurulmalı ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmeli. İran halkı daha net olamazdı. Rejimin dış aktörleri suçlamayı bırakıp halklarının sesini dinlemeye başlamasının zamanı geldi."

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi makamlar, herhangi bir sayı belirtmezken Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu, gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 304 göstericinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ülke genelinde devam eden gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülüyor.

Gözaltına alınan göstericiler hakkında iddianame hazırlıkları devam ederken bazı göstericilerin idamla yargılandığı haberleri de medyada yer aldı.

Bugün, Tahran Devrim Mahkemesi 1 göstericiye idam cezası, 5 göstericiye de 5 ila 10 yıl arasında değişen ceza verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ı arkadaşları anlattı
İstanbul'daki terör saldırısında bebek arabası parçalanan 3 yaşındaki Almeda da yaralandı
İstihbarat kaynakları: CIA ile Rus Dış İstihbarat Servisi görüşmesi, MİT'in ev sahipliğinde gerçekleşti
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Topkara çifti son yolculuğuna uğurlandı
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu

Benzer haberler

İngiltere'den İran İletişim Bakanının da aralarında olduğu 24 kişiye yaptırım

İngiltere'den İran İletişim Bakanının da aralarında olduğu 24 kişiye yaptırım

AB'den İran'a yeni yaptırımlar

Kremlin: BM ile tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin müzakereler yapıcıydı

Fransa ile İngiltere, Manş Denizi'nde "yasa dışı göçle ortak mücadele" için anlaştı

Fransa ile İngiltere, Manş Denizi'nde "yasa dışı göçle ortak mücadele" için anlaştı
İran, Almanya Başbakanı Scholz'u "müdahaleci ve kışkırtıcı" olmakla suçladı

İran, Almanya Başbakanı Scholz'u "müdahaleci ve kışkırtıcı" olmakla suçladı
İran'dan rejim muhalifleriyle görüşen Macron'a tepki

İran'dan rejim muhalifleriyle görüşen Macron'a tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet