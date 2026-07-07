Avrupa Birliği (AB), hayvancılık sektörünü iklim değişikliği, hayvan hastalıkları ve artan maliyetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla ilk kapsamlı stratejisini hazırladı.

AB'den hayvancılık sektörünü güçlendirecek yeni strateji Avrupa Birliği (AB), hayvancılık sektörünü iklim değişikliği, hayvan hastalıkları ve artan maliyetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla ilk kapsamlı stratejisini hazırladı.

AB Komisyonu, hayvancılık sektörünün uzun vadede güçlü ve dayanıklı kalmasını sağlamak amacıyla hazırlanan "Hayvancılık Stratejisini" ve "Protein Eylem Planı"nı kamuoyu ile paylaştı.

Stratejiye göre, AB'de hayvancılık faaliyetinde bulunanların ekonomik, çevresel ve piyasa kaynaklı zorluklarla mücadele etmesine yardımcı olacak adımlar atılacak.

Hayvancılık sektörünün krizlere karşı dayanıklılığı artırılacak, rekabetçiliği güçlendirilecek, sürdürülebilirliği desteklenecek, kırsal bölgelerde üretim korunacak ve Avrupa üretiminde kalite standartları yükseltilecek.

Bu kapsamda, risk yönetimi araçları geliştirilecek, yeni bir sigorta ve reasürans sistemi değerlendirilecek. Ayrıca üye ülkelere hayvan hastalıklarının etkilerini yönetmeleri konusunda destek verilecek. Önleme, erken tespit ve hızlı müdahale kapasitesi artırılacak.

AB Komisyonu, sektörün karlılığını artırmak, yeniliklerin benimsenmesini hızlandırmak ve rekabet gücü ile sürdürülebilirliğini güçlendirmek için çalışacak.

Ayrıca finansmana erişimin kolaylaştırılması, kafessiz yetiştiricilik sistemlerine geçişin desteklenmesi, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çiftçilerin gelirlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Avrupa'nın farklı bölgelerindeki hayvancılık modelleri dikkate alınarak sürdürülebilirlik sorunlarına bölgesel çözümler geliştirilecek.

Hayvan refahı kuralları bilimsel verilere dayalı olarak gözden geçirilecek. Yeni kurallar yeterli geçiş süreleri ve mali desteklerle uygulanacak.

AB ayrıca çiftlik düzeyinde hayvancılık kaynaklı emisyonların hesaplanmasına yönelik uyumlu yöntemler geliştirecek.

İklim değişikliğiyle mücadele uygulamaları, besin maddesi yönetimi ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı desteklenecek.

Özellikle terk edilme riski bulunan hassas bölgelerde sürdürülebilir hayvancılık üretiminin yeniden canlandırılması amacıyla üye ülkelerle birlikte bir plan hazırlanacak.

Sürdürülebilir AB hayvancılık ürünleri, tanıtım politikaları, coğrafi işaretler, Avrupa ürünü al kampanyası ve organik üretim sistemleri aracılığıyla desteklenecek.

Stratejiyle birlikte kabul edilen Protein Eylem Planı kapsamında ise Avrupa'nın ithal protein yem bağımlılığını azaltması hedefleniyor.

Komisyon verilerine göre, 2025 yılında AB'de hayvan yeminde kullanılan yağlı tohum ve protein bitkilerinin yalnızca yüzde 25'i Birlik içinde üretildi.

Yeni planla bu oranın 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılması hedeflenirken, yerli protein bitkisi üretimi desteklenecek, tedarik zincirleri güçlendirilecek ve protein bitkilerine yönelik yatırımlar artırılacak.

AB verilerine göre hayvancılık sektörü, Birlik tarımsal katma değerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluştururken, yıllık 400 milyar avroluk ciroya ulaşıyor.

Sektör, yaklaşık 4 milyon çiftlikte 7 milyon kişiye istihdam sağlıyor.

2025 yılı itibarıyla AB’de 132 milyon domuz, 72 milyon sığır, 54 milyon koyun, 10 milyon keçi ve yaklaşık 1,6 milyar kanatlı hayvan bulunuyordu.

