MEB, YKS adayları için 11 binden fazla "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde 11 binden fazla "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir geçiş aşaması olan bir üst öğrenim kurumuna yerleşme süreçlerinde, doğru ve bilinçli tercihler yapabilmelerini desteklemek amacıyla sunulan tercih danışmanlığı hizmetleri sürüyor.

Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla Bakanlığa bağlı tüm halk eğitimi ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde, resmi okul ve kurumlarda 11 bin 576 "YKS Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu.

Söz konusu birimlerde görev almak üzere öğrenci ve velilerin tercih sürecinde ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerine kolay erişim sağlamaları amacıyla alanında uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi.

Tercih danışmanlığı hizmetinden 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrenci ve veliler faydalanabilecek.

Bu kapsamda öğrencilerin ilgi, beceri, akademik başarı ve mesleki hedefleri doğrultusunda kendilerine en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri hedeflendi.

Öğrenci ve velilere bire bir danışmanlık

Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilere kendilerini tanımaları, akademik yeterliklerini değerlendirerek ilgi, beceri ve mesleki değerleri doğrultusunda tercih yapmaları konularında bireysel görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Velilere yönelik olarak da sunulan tercih danışmanlığı hizmetiyle velilerin tercih sürecine ilişkin doğru bilgiye ulaşmaları, öğrencilerin bireysel özelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini ve hedeflerini merkeze alan destekleyici bir yaklaşım benimsemeleri sağlanıyor.

Ayrıca velilerin tercih sürecine ilişkin doğru ve güncel bilgilere kolaylıkla ulaşabilmeleri amacıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu hazırlandı.

Hazırlanan kılavuzda tercih sürecinde etkili iletişim ve işbirliği, karar verme basamakları, kendini tanımanın önemi, üniversite ve bölüm seçiminde dikkat edilmesi gereken ölçütler, güvenilir bilgi kaynakları ile tercih sürecine ilişkin sık sorulan sorular ve kontrol listesi gibi başlıklara yer verildi.

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda bilinçli tercih yapmalarını desteklemeye yönelik öneriler ile velilere yönelik rehberlik içerikleri de kılavuzda yer aldı.

Tercih sürecinin daha nitelikli yürütülmesine ve öğrenci ile velilerin karar verme süreçlerinin desteklenmesine yönelik kapsamlı bilgiler de sunuldu.