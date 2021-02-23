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Dünya

AB'den Arakanlı Müslüman mültecilere 39 milyon avro yardım

Avrupa Birliği tarafından Arakanlı Müslümanların gıda, barınma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda sivil toplum kuruluşları aracılığı ile kullanılmak üzere Bangladeş'e 24,5 milyon avro, Myanmar'a da 11,5 milyon avro yardım tahsis edildi.

Ata Ufuk Şeker   | 23.02.2021
AB'den Arakanlı Müslüman mültecilere 39 milyon avro yardım

Brüksel

AB Komisyonu, yerlerinden edilmiş, çatışmalardan etkilenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durumları daha da kötüleşen Arakanlı Müslüman mültecilere insani yardım sağlanacağını açıkladı.

Arakanlı Müslümanların gıda, barınma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda sivil toplum kuruluşları aracılığı ile kullanılmak üzere Bangladeş'e 24,5 milyon avro, Myanmar'a da 11,5 milyon avro yardım tahsis edildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca Arakanlı Müslümanların korunma ihtiyaçları için de 3 milyon avro doğrudan kaynak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, AB'nin 2020 yılında Rohingya krizi nedeniyle Bangladeş'e 39,8 milyon avro insani yardım sağladığı anımsatıldı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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