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Dünya

AB'den 'anlaşmasız Brexit'e yönelik düzenlemelere onay

AB, İngiltere'nin anlaşmasız ayrılığına hazırlık kapsamında ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yönelik çeşitli tedbirlere onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 19.03.2019
AB'den 'anlaşmasız Brexit'e yönelik düzenlemelere onay

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, anlaşmasız Brexit'e hazırlık kapsamında ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yönelik düzenlemeleri onayladı.

Brüksel'de bir araya gelen AB Genel İşler Konseyi, İngiltere'nin anlaşmasız ayrılması ihtimaline yönelik hazırlanan düzenlemeleri görüştü.

AB Konseyi, anlaşmasız Brexit durumunda ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarında aksamaları önlemek için hazırlanan düzenlemelere onay verdi.

Düzenlemelere göre, AB ile İngiltere arasında havacılık, yük taşımacılığı, kara ve tren ulaşımı gibi hizmetlerin karşılıklı olarak devam etmesi sağlanacak.

Erasmus'a devam eden öğrencilerin, İngiltere ve AB ülkelerindeki eğitim programlarını tamamlamalarına imkan verilecek. 

AB ve İngiltere arasında balıkçılık faaliyetlerine karşılıklı devam edilecek. AB balıkçılarının Brexit nedeniyle faaliyetlerini durdurmaları halinde birlik fonlarından tazminat almaları sağlanacak.

AB ve İngiltere vatandaşlarının ayrılıktan önce kazanılmış sosyal sigorta yardımları sürdürülecek.

AB ülkelerinden İngiltere'ye sivil ve askeri amaçlı ekipman ve teknolojilerin ihraç edilmesi imkanı verilecek.

AB'den ayrılma sürecini resmi olarak yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin, 29 Mart'ta birlikten ayrılması öngörülüyor.

İngiltere'nin, bu hafta yapılacak AB Zirvesi'nde ise Brexit tarihini erteleme talebinde bulunması bekleniyor.

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