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Dünya

AB'den 4 ülkeye mali destek

AB, Tunus'a 300 milyon avro, Kuzey Makedonya'ya 80 milyon avro, Kosova'ya 50 milyon avro ve Karadağ'a 30 milyon avro destek verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 01.06.2021
AB'den 4 ülkeye mali destek

Brüksel

AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla 4 ülkeye mali destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada, 4 ülkenin çok partili parlamenter sistem, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve etkin demokratik mekanizmalar gibi ön koşulları yerine getirdiğine işaret edilerek, makro finansal destek paketi kapsamında Tunus'a 300 milyon avro, Kuzey Makedonya'ya 80 milyon avro, Kosova'ya 50 milyon avro ve Karadağ'a 30 milyon avro kaynak aktarıldığı kaydedildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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