Dolar
8.30
Euro
9.84
Altın
1,812.55
ETH/USDT
3,429.90
BTC/USDT
48,045.00
BIST 100
1,465.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kütahya il merkezinde de hissedildi.-VTR
logo
Dünya, Koronavirüs

AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam olarak aşılandığını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 31.08.2021
AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve aşılamalardaki son durum hakkında paylaşımda bulundu.

AB'de aşılama sürecinde önemli bir aşama kaydedildiğine işaret eden Von der Leyen, "AB'de yetişkin nüfusun yüzde 70'i tam olarak aşılanmış durumda bulunuyor. Şu anda 250 milyondan fazla kişi bağışıklık kazandı." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, salgının henüz sona ermediğini, tedbirli davranılması gerektiğini belirtti.

Yeni varyantların önlenmesi için çok daha fazla Avrupalı'nın hızla aşılanması gerekiyor

İmkanı olan herkesi aşı olmaya çağıran Von der Leyen,"Yeni bir enfeksiyon dalgasının ve yeni varyantların önlenmesi için çok daha fazla Avrupalı'nın hızla aşılanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB yönetimi, üye ülkelerdeki yetişkinlerin yüzde 70'inin yaz sonuna kadar aşılanması hedefini belirlemişti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı
İsrail'de okulların açılmasına bir gün kala Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı
ABD'de Kovid-19 önlemleri karşıtı mitinglerin organizatörü 30 yaşındaki Wallace Kovid-19'dan öldü
Şanlıurfa'da aşı yaptırmamanın pişmanlığın yaşayan Kovid-19 hastalarından 'Aşı olun' çağrısı
Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kovid-19 yasakları uzatıldı

Benzer haberler

AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı

AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı

İsrail'de okulların açılmasına bir gün kala Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı

AB'de en fazla lobi harcamalarını teknoloji şirketleri yapıyor

ABD'de Kovid-19 önlemleri karşıtı mitinglerin organizatörü 30 yaşındaki Wallace Kovid-19'dan öldü

ABD'de Kovid-19 önlemleri karşıtı mitinglerin organizatörü 30 yaşındaki Wallace Kovid-19'dan öldü
Akciğer nakli oldu, 3 ay sonra da yakalandığı Kovid'i yendi

Akciğer nakli oldu, 3 ay sonra da yakalandığı Kovid'i yendi
Şanlıurfa'da aşı yaptırmamanın pişmanlığın yaşayan Kovid-19 hastalarından 'Aşı olun' çağrısı

Şanlıurfa'da aşı yaptırmamanın pişmanlığın yaşayan Kovid-19 hastalarından 'Aşı olun' çağrısı