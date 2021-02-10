ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abalamabie" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Ankara
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 24 Ocak'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi dün saat 08.22'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 170 bin metreküp kapasiteli Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.