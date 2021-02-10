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Dünya

ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abalamabie" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Murat Temizer   | 10.02.2021
ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Ankara

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 24 Ocak'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi dün saat 08.22'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 170 bin metreküp kapasiteli ​​​​​​​Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

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