Euro
6.43
Dolar
5.81
BIST 100
108,786.10
Altın
1,461.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Venezuelalı iki yetkiliye yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan yaptırım duyurusunda, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vurgusu da yapıldı.

Safvan Allahverdi   | 09.12.2019
ABD'den Venezuelalı iki yetkiliye yaptırım

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın Venezuelalı 2 yetkiliyi yaptırım listesine eklediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Venezuela Göçmenlik Bürosunda genel müdür olarak görev yapan Gustavo Adolfo Vizcaino Gil ve Juan Carlos Dugarte Padron adlı 2 devlet yetkilisinin, pasaport işlemleri üzerinden rüşvet aldığı belirtildi.

Gil ve Padron'un yabancı ülke vatandaşlarına Venezeula pasaportu sattığı, para veremeyen Venezuela vatandaşlarına ise pasaport çıkartmadıkları vurgulanan açıklamada, yetkililerin her bir işlem için birkaç bin dolar para istediği ifade edildi.

Açıklamada, "Maduro ve yoldaşlarının sebep olduğu yıkıcı koşullardan kaçmak isteyen Venezuela halkı, bu kez yolsuzluk nedeniyle pasaport alamıyor veya yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor. Bu, şu an milyonlarca Venezuelalının yaşadığı sefaletin başka bir nedenidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan açıklamada, ABD olarak, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ve Ulusal Meclis'e verilen destekte kararlılık vurgusu yapıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru

Benzer haberler

Darbeci askerlerin Venezuela'dan kaçtığı iddia edildi

Darbeci askerlerin Venezuela'dan kaçtığı iddia edildi

ABD'den Venezuelalı iki yetkiliye yaptırım

Venezuela'da 'Guaido kendisini devirmek isteyen temsilcisini azletti' iddiası

ABD, Güney Sudan Büyükelçisini istişare amaçlı geri çekti

ABD, Güney Sudan Büyükelçisini istişare amaçlı geri çekti