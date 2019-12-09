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Dünya

ABD'deki Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi 10 Şubat olarak belirlendi

Yargıç Berman, Halk Bankasına duruşmaya katılmaması durumunda "mahkemeye itaatsizlikten" para cezası uygulanacağını bildirdi.

Betül Yürük   | 09.12.2019
ABD'deki Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi 10 Şubat olarak belirlendi

New York

İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankasına New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada mahkeme, yeni duruşma tarihini 10 Şubat olarak belirledi.

Davaya bakan yargıç Richard Berman, Halk Bankasından 10 Şubat'taki duruşmaya katılmasını istedi ve katılmaması durumunda bankaya ''mahkemeye itaatsizlikten'' para cezası uygulanacağını bildirdi.

Halk Bankası avukatlarının "tebligatın usulsüzlüğü, mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapabilmek için "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi mahkeme tarafından "gerekçelerin ikna edici olmaması" nedeniyle reddedilmişti.

Bankaya, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" dahil 6 farklı suçlama yöneltiliyor.

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