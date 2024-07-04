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Dünya

ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 2,4 milyar dolarlık yeni yardım paketi

ABD, Ukrayna'ya yaklaşık 2,4 milyar dolar değerinde yeni yardım paketi sağlanacağını açıkladı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 2,4 milyar dolarlık yeni yardım paketi

İstanbul

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Ukrayna'ya "kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını gidermek için" yeni yardımda bulunulacağı duyuruldu.

Ukrayna için duyurulan yeni yardım paketinin değerinin yaklaşık 2,4 milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, paketin, hava savunma sistemleri için mühimmat, toplar ve tanksavar füzeleri içerdiği kaydedildi.

Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) fonları kullanılarak Patriot ve Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) için 2,2 milyar dolarlık mühimmat yardımı yapılacağı bildirilen açıklamada, 150 milyon dolarlık ek paketin de farklı mühimmat ve lojistik ihtiyaçlarına yönelik olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna için açıklanan 150 milyon dolarlık ek yardım paketinin, HAWK hava savunma sistemi ve hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) füzeleri, 155 ve 105 milimetre top mermileri, Javelin ve AT-4 tanksavarlar, güdümlü TOW füzeleri gibi mühimmatları da içerdiği kaydedildi.

ABD, 20 Haziran'da, Ukrayna'ya "acil ihtiyaçları" nedeniyle Patriot ve NASAMS sevkiyatlarında öncelik verileceğini, diğer müttefiklere sevkiyatların erteleneceğini bildirmişti.

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