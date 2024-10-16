Dolar
34.15
Euro
37.13
Altın
2,673.69
ETH/USDT
2,627.30
BTC/USDT
67,867.00
BIST 100
8,956.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde Kiev'e 425 milyon dolarlık yeni savunma yardımı yapacaklarını bildirdi.

Hakan Çopur, Aliia Raimbekova  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
ABD'den Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık yeni savunma yardımı Fotoğraf: Pablo Miranzo/AA

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Biden, görüşmede, Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık yeni bir savunma yardımı paketi göndereceklerini ve bu pakette hava savunma silahlarının yanı sıra çok sayıda zırhlı araç ve mühimmatın yer alacağını belirtti.

Kalan görev süresinde Ukrayna'ya olan desteğini sürdüreceğini vurgulayan Biden, "Rusya'nın saldırganlığı" karşısında Kiev'e destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

ABD yönetimi, yeni savunma paketi kapsamında yüzlerce hava savunma füzesi, onlarca taktik hava savunma sistemi, ilave topçu sistemleri, yüksek miktarda mühimmat, yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı ve piyade savaş aracı gibi Ukrayna ordusunun acil ihtiyaç duyduğu silahları gönderecek.

Almanya'yı 18 Ekim Cuma günü ziyaret edecek Biden'ın ajandasında Ukrayna'ya destek konusunda ABD ile Avrupa ülkelerinin atacağı yeni adımların da olduğu bildirilmişti.

425 milyon dolarlık savunma paketi için minnettarım

Zelenskiy, sosyal medya hesabından Biden ile görüşmesine dair paylaşım yaptı.

Biden'e desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini aktaran Zelenskiy, "Yeni hava savunma sistemleri ile uzun menzilli silahları içeren 425 milyon dolarlık savunma paketi için Başkan Biden'e, Kongre'nin her iki partisine ve Amerikan halkına minnettarım." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ortak silah üretiminin geliştirilmesi olasılığını değerlendirmeyi önerdiği görüşmede, Ukrayna askerleri için ilave eğitim konusunu da ele aldıkları bilgisini paylaştı.

Görüşmede, çevrim içi yapılacak Ramstein formatlı Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısını değerlendirdiklerini kaydeden Zelenskiy, Biden'ı bugün Ukrayna Parlamentosunda, Zafer Planı'nı anlattığı, tüm parti ve gruplardan güçlü destek aldığı konuşması hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Zelenskiy, "Yarın da bu planı Avrupa Konseyi toplantısında AB'li ortaklarımıza sunacağım." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da okullar yarın da tatil edildi
"Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik saldırı gerçekleştiği" iddiası yalanlandı
Başakşehir'de 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın odaklı çalışmalar yürüten STK temsilcileriyle buluştu

Benzer haberler

Rusya: İsrail'in Gazze'deki eylemleri uluslararası insancıl hukuka aykırı ve ahlak dışı

Rusya: İsrail'in Gazze'deki eylemleri uluslararası insancıl hukuka aykırı ve ahlak dışı

Elon Musk'tan Trump'ın seçim kampanyasına son 3 ayda 75 milyon dolar bağış

ABD'den Ukrayna'ya 425 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
CNN: ABD'li yetkililer, İsrail'in başkanlık seçiminden önce İran'a saldırmasını bekliyor

CNN: ABD'li yetkililer, İsrail'in başkanlık seçiminden önce İran'a saldırmasını bekliyor
Biden, ertelenen Almanya ziyaretini cuma günü gerçekleştirecek

Biden, ertelenen Almanya ziyaretini cuma günü gerçekleştirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet