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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gallant, İsrail'in Fransa'daki silah fuarından yasaklanmasının "düşmanlarına yardım" olduğunu savundu

İsrailli firmaların Fransa'da düzenlenecek Uluslararası Deniz Savunma Fuarı EURONAVAL'a katılımının yasaklanmasının ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Fransa'nın kararının "İsrail'in düşmanlarına yardım ettiğini" öne sürdü.

Burak Dağ  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Gallant, İsrail'in Fransa'daki silah fuarından yasaklanmasının "düşmanlarına yardım" olduğunu savundu

Ankara

Bakan Gallant, Fransa'nın İsrailli firmalara yasak getirme kararına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Gallant, "Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'un icraatları Fransız ulusu ve savunduğunu iddia ettiği özgür dünyanın değerleri için bir utanç kaynağıdır." ifadesiyle karara tepki gösterdi.

Gallant, Fransa'nın İsrail savunma sanayi firmalarına getirdiği yasağın İsrail'in "düşmanlarına yardım ettiğini" belirtti.

Fransa'nın Yahudilere karşı düşmanca bir politika benimsediğini iddia eden Gallant, ülkenin bu politikasını sürekli uygulamakta olduğunu öne sürdü.

EURONAVAL'dan dün yapılan açıklamaya göre, Paris yönetimi, 15 Ekim'de İsrail delegasyonlarının 4-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek EURONAVAL 2024'te stant açmaksızın veya ekipman sergisi yapmaksızın katılımını onayladığını duyurdu.

Söz konusu yasaktan 7 İsrail şirketi etkilenecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İsrail'e silah ambargosu uygulanması konusunda da gerginlik yaşanmıştı. Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silahların sevkiyatını durdurma çağrısı yapmıştı. Netanyahu ise Macron'un bu açıklamalarına tepki göstermiş, başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak, Batılı liderlerin İsrail'e silah ambargosu çağrılarını "ayıp" diye nitelendirmişti.

Macron dün de Netanyahu'ya "ülkesinin BM kararı ile kurulduğunu" hatırlatarak, Gazze ve Lübnan'a saldırıları bağlamında, İsrail hükümetini bu kararlara uymaya çağırmıştı.

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