Dolar
29.40
Euro
32.67
Altın
2,080.54
ETH/USDT
2,429.10
BTC/USDT
43,642.00
BIST 100
7,260.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım gönderileceğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım

Washington DC

Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık savunma yardımının da yer aldığı paketi yeni yıla girmeden Kongreden geçiremeyen ABD yönetimi, Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım göndereceğini duyurdu.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, 250 milyon dolarlık askeri yardım paketinde karadan havaya füze sistemlerinin, Stinger füzelerinin, top mühimmatlarının, antitank silahlarının ve Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu diğer silahların yer aldığı belirtildi.

Joe Biden yönetiminin, Senatodaki Cumhuriyetçilerin engeline takılan ve içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ilave desteğin de yer aldığı paketin geçmesi için yeni yılla çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Senatodaki Cumhuriyetçiler, aralık ayının son günlerinde gündeme gelen tasarıya, içinde ABD'nin güney sınırlarının güvenliğinin artırılmasına ilişkin ilave tedbirler yer almadığı gerekçesiyle destek vermemişlerdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ara atamalar
Polis Akademisindeki eğitimlerini tamamlayan 26 bin 731 personel emniyet teşkilatına katıldı
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki
TEM Otoyolu Ankara yönü, Hereke kesiminden itibaren ulaşıma açıldı
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım

Rusya: ABD'nin dış politikası çeşitli bölgelerde çatışma potansiyelini artırıyor

Ukraynalı doktorlar, Bahmut cephesinde zor şartlar altında görev yapıyor

Almanya, 2023'te silah ihracatında rekor kırdı

Almanya, 2023'te silah ihracatında rekor kırdı
Güney Kore, ABD'den 20 adet F-35A savaş uçağı alacağını açıkladı

Güney Kore, ABD'den 20 adet F-35A savaş uçağı alacağını açıkladı
NATO 2023'te genişledi, savunma planlarını yeniledi

NATO 2023'te genişledi, savunma planlarını yeniledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet