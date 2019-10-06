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Dünya

ABD'den Tel Abyad'da devriye

ABD, Fırat'ın doğusunda bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Abyad ilçesinde devriye gezdi.

Eşref Musa,Mohamad Misto   | 06.10.2019
ABD'den Tel Abyad'da devriye

Ankara

ABD, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka ilinin Tel Abyad ilçesinde devriye görevi gerçekleştirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'nın Tel Abyad ilçesinde ABD bayraklı personel taşıyıcı 7 zırhlı araçtan oluşan konvoyun devriye gezdiği öğrenildi.

Gece geç saatlerde terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı işgal altında tuttuğu Fırat'ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine yerleştirmişti.

Diğer yandan YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla içinde keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etmişti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürmüştü.

ABD'nin Suriye'de 18 üssü bulunuyor

Terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarında personeli bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl Suriye'deki askerlerini çekmek istediğini açıklamasına rağmen Washington ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor.

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