ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü
ABD'nin Kansas eyaletinde barda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ankara
ABD'nin Kansas eyaletinde barda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
KSHB-TV'nin haberine göre, Kansas City'de gece saatlerinde bir barda silahlı saldırı düzenlendi.
Polisler, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin bara girerek etrafa ateş açtığını, vurulan 9 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Emniyet yetkilileri, olayın soruşturulduğunu, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.