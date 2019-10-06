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Dünya

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'nin Kansas eyaletinde barda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ayşe Doğru   | 06.10.2019
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

Ankara

ABD'nin Kansas eyaletinde barda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

KSHB-TV'nin haberine göre, Kansas City'de gece saatlerinde bir barda silahlı saldırı düzenlendi.

Polisler, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin bara girerek etrafa ateş açtığını, vurulan 9 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Emniyet yetkilileri, olayın soruşturulduğunu, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

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