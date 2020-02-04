Euro
6.62
Dolar
5.98
BIST 100
119,242.80
Altın
1,575.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Sudanlı General el-Burhan'a 'İsrail ile normalleşme' teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüşerek, Sudan'ın İsrail ile olan ilişkilerini normalleştirme girişimlerinden dolayı teşekkür etti.

Safvan Allahverdi   | 04.02.2020
ABD'den Sudanlı General el-Burhan'a 'İsrail ile normalleşme' teşekkürü

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Burhan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşme sırasında Sudan'ın bölgesel ve uluslararası alanda daha aktif bir rol alması gerektiğine vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, Pompeo ve Burhan'ın ayrıca ABD ve Sudan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Pompeo'nun Sudan'ın İsrail ile olan ilişkilerini normalleştirme girişimlerinden dolayı General Burhan'a teşekkür ettiği ve yıl içerisinde Washington'a davet ettiği kaydedildi.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan gün içerisinde İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyuruldu.

Netanyahu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü
20 soruda yeni koronavirüs salgını

Benzer haberler

Sudan hükümeti, Burhan-Netanyahu görüşmesinden haberi olmadığını açıkladı

Sudan hükümeti, Burhan-Netanyahu görüşmesinden haberi olmadığını açıkladı

ABD'den Sudanlı General el-Burhan'a 'İsrail ile normalleşme' teşekkürü

Sudan-İsrail görüşmesini 'BAE organize etti' iddiası

Jared Kushner BMGK'de sözde Orta Doğu barış planını anlatacak

Jared Kushner BMGK'de sözde Orta Doğu barış planını anlatacak
İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale

İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale
İsrail'de ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri

İsrail'de ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri