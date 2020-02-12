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Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

ABD'den sözde Orta Doğu barış planı 'değişikliklere açık' mesajı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Craft, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planıyla ilgili, "Bu, bir açılış teklifi, müzakereler için bir başlangıç noktası, bitiş çizgisi değil'." dedi.

Betül Yürük   | 12.02.2020
ABD'den sözde Orta Doğu barış planı 'değişikliklere açık' mesajı

New York

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin barış planının müzakereler için bir ''başlangıç noktası ve değişikliklere açık'' olduğunu söyledi.

İsrail-Filistin sorununun çözümü için Trump yönetiminin açıkladığı sözde barış planının ele alındığı BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Craft, ABD'nin teklifini savundu.

Bu teklifin Filistinliler için ''harika'' ve ''gerçekçi ve uygulanabilir'' bir plan olduğunu iddia eden Craft, ''Bu plan 'işine gelirse ya da dediğim dedik' bir plan değil, taşa da kazılmadı. Aksine, bu bir açılış teklifi, müzakereler için bir başlangıç noktası, bitiş çizgisi değil.'' dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Filistin'in ''70 yıldır başarısız olan eski bir plan'' konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, Trump yönetimin teklifine bir şans verilmesi gerektiğini ifade etti.

Danon, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ''görevde olduğu sürece barış konusunda ilerleme kaydedilemeyeceğini'' öne sürdü.


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