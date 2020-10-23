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Dünya

ABD'den Rus araştırma enstitüsüne 'kötü amaçlı yazılım' yaptırımı

ABD yönetimi, endüstriyel zarara neden olabilecek kötü amaçlı yazılım geliştirilmesiyle bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle bir Rus araştırma enstitüsünü yaptırım listesine aldı.

Dilara Zengin   | 23.10.2020
ABD'den Rus araştırma enstitüsüne 'kötü amaçlı yazılım' yaptırımı

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) endüstriyel güvenlik sistemlerini hedef alan "Triton" isimli kötü amaçlı yazılımın geliştirilmesiyle bağlantılı Rus hükümetine bağlı bir araştırma kurumuna yaptırım uygulanacağı bildirildi. 

Açıklamada, bu yazılımın son yıllarda ABD'ye karşı Orta Doğu'da kullanıldığı ve yazılımın arkasındaki bilgisayar korsanlarının (hacker) ABD tesislerini araştırdığı bildirildi.

Orta Doğu'daki bir petrokimya tesisinin Ağustos 2017'de Triton içeren bir siber saldırının hedefi olduğu anımsatılan açıklamada, saldırının Rusya Federasyonu Devlet Araştırma Merkezi FGUP Kimya ve Mekanik Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsü (TsNIIKhM) tarafından desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Rus araştırma enstitüsünün siber güvenliğe zarar veren eylemlerde bulunmasından dolayı yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Rus hükümetinin ABD ve müttefiklerini hedef alan tehlikeli siber faaliyetlerde bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Mnuchin, ABD'yi kritik altyapısını bozmaya çalışanlara karşı korumaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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