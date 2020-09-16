Euro
8.89
Dolar
7.49
BIST 100
1,112.95
Altın
1,965.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Niğde’de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

ABD'den Peşmerge'nin 2 tugayına askeri yardım

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, zırhlı araçlar, lojistik ve diğer askeri malzemeleri taşıyan yardımı Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail'e törenle teslim etti.

İdiris Okuduci,Sarmand Hameed   | 16.09.2020
ABD'den Peşmerge'nin 2 tugayına askeri yardım

Erbil

ABD, Irak'taki Peşmerge güçlerine 250 milyon dolarlık yardım kararı kapsamında 2 Tugay'a zırhlı araç ve lojistik malzemeleri teslim etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail Erbil'de, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'le beraberindeki heyetle görüştü.

Açıklamada, görüşme sonrası İsmail ve Tueller'in, ABD'nin Peşmerge güçlerine bağlı 14. ve 16. Piyade Tugayı için gönderdiği zırhlı araçlar, lojistik ve diğer askeri malzemelerin teslimi için bir tören düzenlediği kaydedildi.

Törende bir konuşma yapan Peşmerge Bakanı İsmail, ABD'nin kendilerine ilk defa yardımda bulunmadığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Düne kadar dostlarımız olan uluslararası koalisyonun desteği ile dünyanın en vahşi terör örgütü ile savaştık. Ancak DEAŞ'ın farklı bölgelerde yeniden faaliyete geçtiğini görüyoruz. Henüz ciddi bir tehdit teşkil etmeye devam eden terör örgütü DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılması için dünkü gibi bugün de Peşmerge'ye verilen desteğin artırılması gerekiyor."

ABD'li Büyükelçi Tueller de Peşmerge'ye teslim edilen zırhlı araç ve teçhizatların daha önce Washington'un Erbil'e vermiş olduğu 250 milyon dolarlık askeri destek sözünün bir parçası olduğunu hatırlattı.

Tueller, bu yardımın dışında ülkesinin uluslararası koalisyon güçleri kapsamında Peşmerge güçlerine eğitimler de verdiğini söyledi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
OECD: Kovid-19 nedeniyle ekonomide belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor
İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 753 bini aştı
İran'da Kovid-19'a yakalanan çocuk sayısı artıyor
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 500'ü geçti

Benzer haberler

ABD'den Peşmerge'nin 2 tugayına askeri yardım

ABD'den Peşmerge'nin 2 tugayına askeri yardım

Eski Irak Başbakanı İbadi'den halefi Kazımi'ye 'Erbil ile ilişkileri yoluna koy' çağrısı