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Dünya

ABD'den, Irak'a 'İran yaptırımlarında geçici muafiyet'

ABD yönetimi, İran'dan gaz ve elektrik ithal etmesi konusunda Irak'a geçici süreliğine muafiyet uygulanacağını açıkladı.

Safvan Allahverdi   | 26.03.2020
ABD'den, Irak'a 'İran yaptırımlarında geçici muafiyet'

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, alınan karara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bazı birey ve kuruluşların Irak'ın elektrik konusunda İran'a bağımlı olmasından çıkar sağladığı belirtildi.

Irak'a 30 günlük bir muafiyet uygulanacağı ifade edilen açıklamada, bu ülkeye İran'dan elektrik ithalatıyla ilgili finansal işlemlerde bulunmasına izin verileceği kaydedildi.

Açıklamada, "ABD'nin bugün işleme koyduğu bu muafiyetin amacı, Irak halkının acil enerji ihtiyaçlarını karşılamaktır." ifadesine yer verildi.

20 kişi ve kurum yaptırım listesine eklendi

Irak'ın egemenliğini ihlal ederek Irak ekonomisini, Irak Devrim Muhafızları Ordusu'na para aktarmak için kullandığı belirtilen 20 kişi ve kurumun yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Ketaib Hizbullah ve Asaib ehl el Hak gibi terör örgütlerine finansal destek sağladığı ve Irak hükümetinin enerji alanında verdiği bağımsızlaşma çabalarını baltalayan zararlı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

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