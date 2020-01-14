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Dünya

ABD'den İngiltere'ye 'Huawei' uyarısı

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger liderliğinde Amerikalı delegasyonun, İngiliz yetkilileri İngiltere’nin 5G ağında Huawei teknolojilerini kullanmamaları konusunda uyardığı bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 14.01.2020
ABD'den İngiltere'ye 'Huawei' uyarısı

Londra

İngiliz yayın kurumu BBC’nin haberinde, ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger’in liderliğinde Amerikalı delegasyonun İngiliz yetkililerle görüştüğü, bu görüşmede İngiltere’nin 5G ağında Huawei şirketinin teknolojilerinin kullanılmasının “çılgınlık” olacağının ifade edildiği kaydedildi. 

Haberde ABD’li yetkililerin bazı teknik bilgileri içeren bir dosyayı İngiliz yetkililere sunduğu öne sürüldü.

Konuya ilişkin olarak Huawei’den yapılan açıklamada, “Biz son 15 yıldır İngiltere’deki telekom şirketlerine 3G, 4G ve geniş bant hizmeti vermiş özel bir şirketiz. İngiliz uzmanlar teknolojimizin güvenlik riski taşımadığı konusunda net.” İfadesi kullanıldı.

ABD, daha önce İngiltere’nin 5G altyapısında Huawei şirketinden hizmet almasının, iki ülke arasında istihbarat paylaşımının yeniden değerlendirilmesine neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Buna rağmen İngiliz Financial Times gazetesine konuşan MI5 Başkanı Andrew Parker, “Britanya’nın Huawei teknolojisini kullanmasının ABD ile istihbarat paylaşımı ilişkisini olumsuz yönde etkilemesi için bir sebep yok.” ifadesini kullanmıştı.

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