Euro
9.38
Dolar
7.97
BIST 100
1,394.36
Altın
1,729.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'den Filistin'e 15 milyon dolar Kovid-19 ile mücadele yardımı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümeti, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere 15 milyon dolar insani yardım yaptığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Kasım İleri   | 25.03.2021
ABD'den Filistin'e 15 milyon dolar Kovid-19 ile mücadele yardımı

Washington DC

Açıklamada, bu yardımın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) üzerinden yapıldığı ve Gazze ve Batı Şeria'da Katolik Yardım Hizmetleri örgütünün Kovid-19 ile mücadele faaliyetlerine destek olarak gittiği bilgisine yer verildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bu yardımla aynı zamanda iki bölgedeki acil gıda yardım faaliyetlerine de destek verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon doz Kovid-19 aşısının Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz
Pfizer/BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine başladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'den Filistin'e 15 milyon dolar Kovid-19 ile mücadele yardımı
Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın Kovid-19 aşıları hamile ve emziren kadınlarda etkili

Benzer haberler

Pfizer/BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine başladı

Pfizer/BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine başladı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

ABD'den Filistin'e 15 milyon dolar Kovid-19 ile mücadele yardımı

ABD'nin 2020 seçimleri öncesinde dış hedeflere 20'den fazla siber operasyon yaptığı ortaya çıktı

ABD'nin 2020 seçimleri öncesinde dış hedeflere 20'den fazla siber operasyon yaptığı ortaya çıktı
BM: Filistinlilere ait yapıların yıkımı ve ele geçirilmesinde ani artış var

BM: Filistinlilere ait yapıların yıkımı ve ele geçirilmesinde ani artış var

ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarının 'soykırım' olup olmadığını değerlendiriyor

ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarının 'soykırım' olup olmadığını değerlendiriyor