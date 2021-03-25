ABD'den Filistin'e 15 milyon dolar Kovid-19 ile mücadele yardımı
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümeti, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere 15 milyon dolar insani yardım yaptığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor." ifadelerine yer verildi.
Washington DC
Açıklamada, bu yardımın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) üzerinden yapıldığı ve Gazze ve Batı Şeria'da Katolik Yardım Hizmetleri örgütünün Kovid-19 ile mücadele faaliyetlerine destek olarak gittiği bilgisine yer verildi.
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Bu yardımla aynı zamanda iki bölgedeki acil gıda yardım faaliyetlerine de destek verildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.