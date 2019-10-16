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Dünya

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'li komutanlar, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da görüştükleri aşiret reislerine, bu bölgedeki varlıklarının devam edeceğini söyledi.

Mohamad Misto   | 16.10.2019
ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

Deyrizor/Akçakale

ABD ordusu, güçlerinin büyük bölümünü Suriye'nin kuzeyinden çıkartırken, Deyrizor'daki Arap aşiretlere bu bölgede kalacağı sinyalini verdi.

AA'nın aşiret kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde dün ABD'li üst düzey komutanlar aşiret reisleriyle Ömer petrol sahası olarak bilinen yerde bir toplantı yaptı.

Aşiret reisleri, ABD'ye Deyrizor'dan da çekilip çekilmeyeceklerini sordu.

Amerikalı komutanlar da aşiret reislerine, Suriye’den askeri birlik çekme kararının Deyrizor bölgesini kapsamadığını söyledi.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Tel Abyad, Rasulayn ve Münbiç'teki askeri noktalarını kullanan güçlerini buralardan çekmişti.

Ekim 2017'de DEAŞ'ı Deyrizor'un büyük kısmından çıkaran ABD, burada üsler ve operasyonel askeri noktalar kurdu. Ülkedeki en büyük petrol sahası Ömer, bu noktalardan birini teşkil ediyor. 

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