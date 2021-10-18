Dolar
9.28
Euro
10.76
Altın
1,761.84
ETH/USDT
3,791.30
BTC/USDT
61,363.00
BIST 100
1,413.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Dedeağaç Limanı'na geniş çaplı askeri sevkiyat bekleniyor

Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'na kasımda ABD'den tatbikat için geniş çaplı askeri sevkiyat yapılacağı bildirildi.

Tevfik Durul, Derya Gülnaz Özcan   | 18.10.2021
ABD'den Dedeağaç Limanı'na geniş çaplı askeri sevkiyat bekleniyor A

Atina

Yunan basınında yer alan habere göre, gelecek haftalarda ABD'den Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na yapılacak, "bugüne dek görülmemiş büyüklükteki" geniş çaplı askeri sevkiyatla çok sayıda helikopter, İHA, tank, top ve ağır silahın Yunanistan'a gelmesi planlanıyor.

Sevkiyatın amacının Dedeağaç'tan başlayıp, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa’ya uzanan bir tatbikat olduğu ifade edilen haberde, sevkiyatı yapacak USNS Yumma tipi askeri savaş gemisinin geçen yıl da benzer bir tatbikat için bölgeye sevkiyat yaptığı hatırlatıldı.

Sevkiyat kapsamında Romeo, Sikorsky, Chinook tipi helikopterler, M1 Abrams tipi tank dahil olmak üzere çok sayıda askeri araç ve teçhizatın bölgeye sevk edileceği belirtildi. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın "Kasımda, Dedeağaç'a bugüne dek hiç getirmediğimiz kadar çok sayıda uçak ve helikopter ulaşacak." açıklamasıyla da sevkiyatın büyüklüğü vurgulandı.

ABD'nin Dedeağaç Limanı'na önem verdiği savunulan haberde, bunun nedeni olarak da Washington'ın, Balkanlar ve Karadeniz'de hem NATO hem de ABD güçlerini artırmak istemesi gösterildi.

Haberde, ABD ve NATO'nun, Dedeağaç Limanı vasıtasıyla Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki artan varlığının Rusya'yı rahatsız edeceği yorumuna da yer verildi.

Mayıstaki çok uluslu tatbikata Türkiye de önemli katkı sağlamıştı

15 NATO üyesi ülkenin katıldığı, Mayıs 2021’de düzenlenen, NATO "Steadfast Defender 2021" tatbikatı ve bununla ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı "Defender Europe 2021" tatbikatına Türkiye de önemli katkı sağlamıştı.

Tatbikatla ortak savunma anlayışı çerçevesinde Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde meydana gelebilecek düşmanca faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak ABD ordusunun büyük çaplı muharip kuvveti süratli şekilde yığınak yapma kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, 1 milyardan fazla Kovid-19 aşısı ihraç etti
TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı
Japonya'da nüfusun yüzde 66'dan fazlası Kovid-19'a karşı çift doz aşılandı
Türkiye'de 24 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyona yaklaştı

Benzer haberler

ABD'den Dedeağaç Limanı'na geniş çaplı askeri sevkiyat bekleniyor

ABD'den Dedeağaç Limanı'na geniş çaplı askeri sevkiyat bekleniyor

ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması: Deniz sınırı sorunları uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli

Yunanistan, Mısır'la elektrik temini için anlaşma imzaladı

ABD ile Yunanistan iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı güncelledi

ABD ile Yunanistan iki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma Anlaşması'nı güncelledi
Aydın açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan'daki motosiklet şampiyonasında Türkiye'den 14 sporcu yarışacak

Yunanistan'daki motosiklet şampiyonasında Türkiye'den 14 sporcu yarışacak