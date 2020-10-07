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Dünya

ABD'den Bab'daki terör saldırısına kınama

ABD yönetimi, Suriye'nin Bab kentinde önceki gün yaşanan terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Hakan Çopur   | 07.10.2020
ABD'den Bab'daki terör saldırısına kınama Fotoğraf: Mustafa Bathiş/AA

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye'nin Bab kentindeki terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü Ortagus, açıklamasında, "ABD, Bab'daki kalabalık bir trafik noktasında dün gerçekleştirilen ve ilk raporlara göre 20'den fazla masum insanın hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınıyor. Bu korkunç trajedinin tüm kurbanlarının ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede son dönemde artan terör saldırılarından derin endişe duyduklarını vurgulayan Ortagus, ilgili tüm taraflara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye'de siyasi bir çözüm noktasında adım atmaları çağrısında bulundu.

Sözcü ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson'ın "ülke genelinde acil ateşkes çağrısına" ABD olarak güçlü bir şekilde destek verdiklerini yineledi.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 14 sivil ölmüş, 50 sivil de yaralanmıştı.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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