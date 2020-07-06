ABD'den 5 ülkeye 7 milyar 480 milyon dolarlık askeri satışa onay
ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 ülkeye 7 milyar 480 milyon doları bulan askeri satışa onay verdi.
Washington
ABD Dışişleri Bakanlığı, Fransa, İsrail, Endonezya, Arjantin ve Litvanya'ya 7 milyar 480 milyon doları bulan askeri satışa onay verdi.
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya Dış Askeri Satış kapsamında 2 milyar dolarlık 3 adet E-2D Gelişmiş Hawkeye Uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Havadan Erken Uyarı ve Kontrol platformu olarak kullanılan ED-2 uçaklarının yanı sıra 10 uçak motoru, 3 radar bileşeni, bu uçaklar için elektronik destek ve navigasyon sistemleri ile birçok yedek parçanın bulunduğu kaydedildi.
Endonezya'ya MV-22 Osprey satışı
Ajansın bir diğer açıklamasında ise Bakanlığın Endonezya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 2 milyar dolarlık 8 adet MV-22 Osprey tipi, çok amaçlı, "tilt-rotorlu" helikopter satışına onay verdiği belirtildi.
Bu satış paketinde ise helikopterlerin yanı sıra 24 yedek motor, 2 kızılötesi ileri görüş radarı, 20 füze uyarı sistem ve 20 radar uyarı alıcılarının bulunduğu aktarıldı.
İsrail'e 990 milyon galon jet yakıtı satışı
Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'e 3 milyar dolar değerinde, 990 milyon galon jet yakıtı satışına da onay verdi.
Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının açıklamasında, yakıt satış paketinde ABD ordusu tarafından kullanılan JP-8 tipi dizel ve benzin bulunduğu bilgisine yer verildi.
Bakanlığın, Litvanya'ya 380 milyon dolar değerinde 6 UH-60 tipi Kara Şahin helikopteri, Arjantin'e ise 100 milyon dolara 27 M1126 Stryker tipi personel taşıyıcı araçların satışına da onay verdiği bildirildi.
Açıklamada, ajansın toplam 7 milyar 480 milyon doları bulan bu satışlarla ilgili Kongreye tebligat gönderdiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.